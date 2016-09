O Manchester United também esteve interessado, mas o PSG foi quem esteve mais perto

Por: Extra

Em 09 de setembro, 2016

O Paris Saint-Germain estava disposto a contar com Neymar a qualquer custo, tanto que ofereceu uma bolada para o craque trocar o Barcelona pela equipe de Paris. Com o não ao PSG, o brasileiro recusou receber nada menos que 40 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões) por ano, conforme revelou o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, ao programa “Bate-Bola”, do canal ESPN Brasil, na noite de quarta-feira.

Ribeiro afirmou que o PSG estaria disposto a pagar a multa rescisória de Neymar no Barcelona, que gira em torno de 190 milhões de euros, e que o camisa 10 renovou com o clube espanhol por uma quantia bem inferior à oferecida pelos franceses. O brasileiro estendeu o vínculo com a equipe até junho de 2021.

– Ele esteve bem perto do PSG. Ele ganharia 40 milhões de euros por ano, livre – contou o empresário, que negou ao que Neymar ficou próximo de uma transferência para o Manchester United, da Inglaterra. – Ele renovou para ganhar menos no Barcelona, porque ele quis ficar no Barcelona. O PSG estava também disposto a pagar a cláusula de rescisão. O Manchester United também esteve interessado, mas o PSG foi quem esteve mais perto.

Após renovar com o Barça, Neymar serviu à seleção olímpica na Rio-2016, onde foi o capitão e conquistou a inédita medalha de ouro para o futebol em Jogos Olímpicos. Depois, o craque entrou em campo com a seleção principal em dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, diante de Equador e Colômbia, onde marcou gols e voltou a mostrar seu bom futebol na equipe nacional.