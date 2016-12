Capitão estende vínculo por dois anos após rumores sobre saída no meio de 2017

Por: GE

Em 22 de dezembro, 2016 - 15h47 - Futebol

O capitão fica. O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do zagueiro Thiago Silva até junho de 2020. O vínculo antigo ia até meados de 2018, com a possibilidade de redução de um ano caso o clube não se classificasse diretamente para a próxima edição da Liga dos Campeões – o que aconteceria caso o Campeonato Francês terminasse hoje. Rumores o ligavam ao Milan e Juventus, mas o brasileiro optou por continuar na França.

A assinatura foi firmada na noite de quarta, após a goleada sobre o Lorient, pelo Francês - Thiago, inclusive, marcou um gol de cabeça, após meses de negociação envolvendo Paulo Tonietto, agente do jogador, e o PSG.

Thiago Silva chegou ao PSG em 2012 e tem sido uma figura fundamental no projeto de engrandecimento do clube após a venda para o grupo Qatar Sports Investments. Ele foi capitão em 165 dos 182 jogos que disputou com a camisa parisiense, foi eleito o melhor zagueiro da Ligue 1 nos últimos quatro anos e também conquistou 11 troféus, todos nacionais.

- É um prazer imenso estender o meu contrato com o PSG. Eu encontrei um clube maravilhoso onde posso crescer. Estou muito orgulhoso de ser o capitão desse time, que ganhou tudo na França nas últimas duas temporadas e também ganhou respeito na Europa por suas atuações na Liga dos Campeões. Ainda temos sonhos muito grandes para realizar. Estou convencido de que iremos conseguir e vamos manter nossos torcedores felizes – disse Thiago ao site oficial do PSG.

Nasser Al Khelaifi, CEO do PSG, também se pronunciou após a novidade:

- Estou muito feliz com a renovação do Thiago Silva. Ele é um capitão extraordinário pela sua leitura de jogo e autoridade em campo. Nossos torcedores sempre apreciaram a sua combatitividade exemplar. Sua presença vai continuar a ajudar o clube a crescer. Desde que chegou, Thiago fez grandes coisas pelo PSG. Algumas páginas ainda estão por ser escritas.