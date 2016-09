PS4 Pro é novo console poderoso e adaptado para jogar em resolução 4K

Por: G1

Em 07 de setembro, 2016 - 18h25 - Tecnologia

A Sony anuncia os novos consoles PS4 Slim e PS4 Pro, nesta quarta-feira (7) no PlayStation Theater, em Nova York. O evento começou às 16h (horário de Brasília).

O PS4 Pro (nome diferente do citado em boatos anteriores, PS4 Neo) é um console mais poderoso, com HD de 1TB. É o primeiro console da Sony que permite jogar em resolução 4K, e vai oferecer games em HDR. A venda nos EUA começa em 10 de novembro, por US$ 399.

O PS4 Slim é um console "mais fino e mais eficiente", que vai substituir o PS4. O HD tem capacidade de 500GB. O preço nos EUA será de US$ 299, com vendas a partir do dia 15 de setembro. Não foi anunciado o valor ou data de venda para o Brasil dos consoles.