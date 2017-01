Anderson Silva e Derek Brunson tentam se aproximar de uma disputa de cinturão

Por: Extra

Em 14 de janeiro, 2017 - 10h28 - Artes Marciais

O anúncio da próxima luta de Anderson Silva deixou seu adversário, Derek Brunson, nas nuvens. O lutador de 33 anos, oitavo no ranking dos médios do UFC e sem grandes histórias para contar na carreira, terá no combate do UFC 208, no próximo dia 11, o maior momento de sua vida como lutador.

"Para validar sua vida como atleta, você precisa lutar entre os melhores. O maior lutador de todos os tempos e eu dividiremos o octógono. Essa será a minha melhor luta", escreveu no Instagram, ao lado de uma imagem do confronto.

Do outro lado, Bronson, de 33 anos, encontrará pela frente Anderson Silva, ex-campeão do UFC e atualmente sétimo na divisão dos médios. O brasileiro de 41 anos, até hoje detentor do recorde de defesas de cinturão do UFC - dez -, vem de derrotas para Michael Bisping e Daniel Cornier.