Prefeitura põe grade na orla do mercado Ver-o-Peso. Trecho de 100 metros de guarda-corpo caiu na sexta.

Em 26 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gerais

A Prefeitura de Belém iniciou no sábado (24) uma obra emergencial para fixar o guarda corpo provisório da orla do mercado do Ver-o-Peso, que caiu na última sexta-feira (23). Com a queda, um trecho de 100 metros perto do setor hortifrutigranjeiro ficou desprotegido, representando riscos para a segurança dos trabalhadores do mercado e de quem circula pelo local.

