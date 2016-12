O prazo para avaliação vai ate o dia 17 de janeiro

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 29 de dezembro, 2016 - 20h40 - Belém

A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou até o dia 17 de janeiro (sem possibilidade de nova prorrogação) o prazo para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em Belém, procurarem o serviço de saúde para a avaliação de saúde, que consiste na verificação do estado nutricional, da cobertura vacinal para crianças menores de 7 anos e do acompanhamento pré-natal para as gestantes.

Até esta quarta-feira (28), mais de 19 mil famílias já haviam feito a avaliação, equivalendo a 63,3% da meta inicial da secretaria. Quatro Unidades Municipais de Saúde estão funcionando como centrais de avaliação (Marambaia, Guamá, Tapanã e Telégrafo), com equipes de plantão das 8h às 17h, mas todas as demais unidades continuarão a prestar o serviço, só que de acordo com o horário do atendimento nutricional de cada uma, podendo ser apenas em um período do dia.

A Sesma ressalta que a avaliação é obrigatória para mulheres de 14 a 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes ou nutrizes de qualquer faixa etária. A família deve procurar os estabelecimentos de saúde levando o cartão do programa federal, a carteira de vacinação das crianças e/ou o cartão da gestante.

As famílias que não comparecerem às Unidades de Saúde para fazer a verificação e que não tiverem os dados atualizados, correm o risco de ter o benefício bloqueado e até cancelado.