Por: Marketing O Liberal

Em 10 de julho, 2017 - 11h21 - Entretenimento

Promoção ‘Você e sua turma no cinema.’ Serão premiados 4 (quatro) participante, onde cada um leva 10 (dez) ingressos 3D para aproveitar qualquer sessão no cinema UCI-Belém com seus amigos/familiares.

- Para participar, deve ser seguidor @oliberal no instagram;

- Ter o perfil aberto/público;

- Fazer o cadastro abaixo; As inscrições acontecem de 10/07 até 12h do dia 17/07, e os vencedores serão divulgados no mesmo dia. Os vencedores devem participar de sessão de fotos, que serão divulgadas em nosso portal e em nossas redes sociais, podendo se estender ao jornal impresso.