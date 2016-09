Iniciativa gerada por gesto de mãe ajuda a espalhar amor e conforto a outras famílias na luta contra o linfoma

Por: Da Redação

Em 11 de setembro, 2016 - 06h00 - Mulher

Realmente é clichê dizer que “a união faz a força”, mas seria possível enfrentar sozinho o surgimento de um problema difícil, como uma doença? E se ela resolve acometer ninguém menos que os filhos? Dizem que só a mulher tem força o suficiente para lhe dar com situações tão complicadas. Se for mãe então, o poder aumenta e se elas não estão sozinhas, o resultado chega a ser inenarrável. Mas sempre é bom narrar uma história como a de Edna Eillin Mcphee, que movida por um pedido do filho, que está com linfoma, um tipo de câncer, decidiu ajudar outras crianças que sofrem com a doença. Com indiscutível motivação, ela buscou forças para divulgar um projeto em parceria com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia - Abrale, o Projeto Dodói, realizando diversas ações, como levar kits com material assinado por Maurício de Souza, com estórias onde seus tradicionais personagens explicam sobre o linfoma e ajudam a tornar menos difícil para outras famílias tamanho desafio.