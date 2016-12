Diversão: A programação natalina da Estação terá diversas atividades neste domingo

Em 24 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Desde o dia 10 de dezembro o clima natalino esteve presente na programação cultural da Estação das Docas e seguirá até este domingo. Para as famílias que estão em busca de programação para celebrar o Natal, a Estação preparou diversas atividades para tornar o dia 25 de dezembro, ainda mais especial.

O encerramento da programação natalina gratuita terá início neste dia 25, às 16h30, com o Projeto Teatro ao Pôr do Sol. A atriz Marluce Araújo apresentará a recriação própria do conto popular “O Pinheiro de Natal”, na Orla do Armazém 2.