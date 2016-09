Público prestigia a promoção das ORM, Vale e Secult no Teatro Gasômetro

Por: O Liberal

Em 17 de setembro, 2016 - 09h21 - Belém

Para os artistas, produtores culturais e o público o momento maior de interação às expressões de cultura ocorre no espetáculo. Daí que as Organizações Romulo Maiorana (ORM), a Vale e a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) uniram esforços para colocar em cartaz, desde o primeiro semestre, eventos culturais comemorativos aos 400 anos de fundação de Belém. Como fruto dessa parceria, o público conferiu, ontem à noite, no Teatro Gasômetro do Parque da Residência, dois espetáculos: “Tangará, presente de São João”, apresentado pelo grupo Cordão de Pássaro Tangará, e “Pará das águas”, pelo Grupo Parafolclórico Frutos do Pará.

“A Vale estimula a cultura do Estado. Este projeto dos 400 anos de Belém faz parte de uma série de outros projetos que são contemplados pela parceria com as ORM. Parceria esta que já foi renovada com outros projetos”, destacou o diretor de Marketing das ORM, Guarany Júnior, que abriu a programação no Gasômetro.

Presente à programação, com entrada franca e que atraiu um bom público, o diretor de Relações Institucionais da Vale no Pará e Maranhão, José Fernando Gomes, ressaltou: “A Vale tem compromisso com a cultura do Pará. Daí, esse projeto com as ORM no sentido de levar espetáculos que traduzem a cultura paraense ao público, valorizar as expressões artísticas do Estado”.

O diretor do Pássaro Tangará, Agenor del Valle, informou que o cordão de pássaro tem sede no bairro da Campina e reúne 35 integrantes. Com 38 anos de história, o Tangará era dirigido pelo saudoso Albertinho Bastos, de quem Agenor herdou a responsabilidade de levar o grupo em frente. No espetáculo apresentado ontem, com 45 minutos de duração, o pássaro Tangará, interpretado por Kauana Martins, 7 anos, é abatido pelo caçador (Vítor Lima), mas volta à vida com a ajuda da feiticeira (Simone Miranda).

No espetáculo, há indígenas, matutos, donos de fazenda e outros personagens. “Foi fantástica ess oportunidade de nós apresentarmos o espetáculo em pleno mês de setembro, avançando para uma apresentação fora do mês de junho, ou seja, não restringindo as apresentações do pássaro ao período junino”, afirmou Agenor. “Quem me dera tivessem outros projetos assim. Esse projeto dá vida ao pássaro”, completou.

Sob a coordenação das produtoras culturais Iracema Oliveira, 79 anos, e Nazaré Azevedo, oito pares de dançarinos e nove músicos do grupo Frutos do Pará garantiram a animação da plateia com ritmos paraenses. O grupo tem 24 anos de estrada e convidou o público a viajar pela realidade dos ribeirinhos nos municípios paraenses. Essa viagem musical e dançante, intitulada “Pará das Águas”, contou com as músicas “Um passeio cametaense”, “Ciranda do Norte (ritmos paraenses), “Pará das águas”, “Desfeiteira (Santarém) e “Tacacá” e muito carimbó (interagindo com o público).

“Essa é uma oportunidade que valoriza e divulga a nossa cultura. Somente com esse apoio, é que gerações podem conhecer e a partir daí gostar da cultura do Pará”, declarou Iracema Oliveira, momentos antes da apresentação do grupo. “Fazer apresentação ao público nos 400 anos de Belém é uma honra para qualquer paraense”, destacou Nazaré Azevedo. Para a professora Juliane Miranda, 33 anos, que estava com o marido Denival Gonçalves, 40 anos, e a filha de 6 anos, “apresentação assim é importante para a manutenção da cultura do Estado”.