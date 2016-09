Belém 400 anos: Público prestigia a promoção das ORM, Vale e Secult no Teatro Gasômetro



Em 17 de setembro, 2016 - 06h00

Para os artistas, produtores culturais e o público o momento maior de interação às expressões de cultura ocorre no espetáculo. Daí que as Organizações Romulo Maiorana (ORM), a Vale e a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) uniram esforços para colocar em cartaz, desde o primeiro semestre, eventos culturais comemorativos aos 400 anos de fundação de Belém. Como fruto dessa parceria, o público conferiu, ontem à noite, no Teatro Gasômetro do Parque da Residência, dois espetáculos: “Tangará, presente de São João”, apresentado pelo grupo Cordão de Pássaro Tangará, e “Pará das águas”, pelo Grupo Parafolclórico Frutos do Pará.

“A Vale estimula a cultura do Estado. Este projeto dos 400 anos de Belém faz parte de uma série de outros projetos que são contemplados pela parceria com as ORM. Parceria esta que já foi renovada com outros projetos”, destacou o diretor de Marketing das ORM, Guarany Júnior, que abriu a programação no Gasômetro.