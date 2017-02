Dentre as modalidades, estão aulas de natação, saltos ornamentais e ginástica artística

Em 14 de fevereiro, 2017 - 15h39 - Belém

Crianças e jovens entre 6 e 17 anos com interesse em aulas de natação, saltos ornamentais e ginástica artística podem se inscrever no programa 'Talentos Esportivos' da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) a partir desta quarta-feira (15). O projeto é gratuito e as matrículas podem ser feitas até 21 de de fevereiro, sempre a partir das 8h, na Universidade do Estado do Pará. As aulas serão realizadas no Campus III do curso de Educação Física da Uepa, na avenida João Paulo II, em Belém.

Para participar, os interessados devem ser inscritos pelos responsáveis. São necessários os seguintes documentos: duas fotos 3x4, comprovante de residência, documento de identificação (identidade ou certidão de nascimento) e atestado médico.

Para a realização do programa, a Seel tem parceria da Uepa, que cede espaço para as aulas, e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), através de cooperação técnica por meio da cessão de professores.

O “Talentos Esportivos” visa o desenvolvimento do esporte com foco em ações públicas, que permitem que jovens que não teriam condições financeiras de custear uma atividade esportiva possam praticar as modalidades ofertadas. Desta maneira, o programa se tornou uma importante ferramenta de ressocialização ao afastar crianças e jovens de ambientes de risco e os levar para o convívio de um ambiente acadêmico.