A atividade tem como foco ajudar na influência da língua inglesa

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 15 de janeiro, 2017 - 16h05 - Educação

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abrirá a partir de amanhã, 16, inscrições para o projeto de extensão “Qualificação, Turismo e Inovação: criação de grupos de conversação em línguas estrangeiras”, da Faculdade de Turismo, para as turmas de conversação do primeiro semestre de 2017. O grupo tem como objetivo oferecer a prática da conversação para a melhoria da fluência na língua Inglesa.

As pessoas interessadas em participar devem possuir, pelo menos, os níveis intermediário ou avançado do idioma e se inscrever no período de 16 a 29 de janeiro, com o envio do nome completo, e-mail, telefone, nível de conversação e curso através de um formulário. Após o envio do cadastro para inscrição, o resultado será enviado por e-mail, a partir do dia 1º de fevereiro.

O projeto oferta 50 vagas, sendo 25, para os grupos de conversação de nível intermediário e 25 para os grupos de avançado.

Os alunos que participarem do projeto, contarão com várias temáticas que serão desenvolvidas nos grupos de conversação, como gastronomia, temas abordados nas mídia, sustentabilidade, eventos, entre outros. As dinâmicas favorecem a interação entre os discentes, como: as discussões de vários textos em grupo, atividades lúdicas, vídeos e músicas, objetivando a prática e o aprendizado no idioma.

Todo o trabalho executado na conversação será mediada por alunos do curso de Turismo da UFPA, os quais têm formação na língua inglesa. Com a ajuda das dinâmicas, os participantes sentem-se à vontade para interagir e criar um ambiente descontraído.

Os grupos de conversação em inglês vão funcionar às terças-feiras para o nível intermediário e quintas-feiras para o nível avançado, no horário das 15h às 17h. O inscrito poderá escolher apenas um dos dias para participar.

Serviço: Projeto de extensão “Qualificação, Turismo e Inovação: criação de grupos de conversação em línguas estrangeiras”

Inscrições: Data: de 16 a 29 de janeiro pelo link

Local: Faculdade de Turismo - UFPA