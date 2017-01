A iniciativa é do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e da Faculdade de Administração (FAAD) da Universidade Federal do Pará (UFPA)

Por: Redação ORM News com informações do Portal UFPA

Em 16 de janeiro, 2017 - 18h42 - Educação

Com o objetivo de articular o comportamento empreendedor entre jovens do ensino médio, desenvolvendo suas capacidades para realizar novas atividades, como projetos pessoais e profissionais, a Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e da Faculdade de Administração (FAAD), realiza um projeto de extensão sobre empreendedorismo no Ensino Médio.

O projeto visa que os jovens parem de pensar no empreendedorismo vinculado apenas à atividade econômica e empresarial, fazendo com que eles tenham um olhar mais amplo sobre a prática de empreender. Assim, o projeto funciona por meio de oficinas mensais, na Escola de Aplicação da UFPA (EAUFPA), durante as quais se abordam desde dinâmicas de grupo até rodas de conversa e debates sobre vídeos e depoimentos de empreendedores.

A proposta do projeto é dar enfoque às dez características típicas do comportamento empreendedor (CCEs), que se subdividem em três grandes grupos: realização, planejamento e poder. Abarcando, dessa forma, temas como: busca de oportunidades, comprometimento, estabelecimento de metas, rede de contatos, autoconfiança e persuasão, entre outros.

Além disso, as oficinas também visam mesclar o uso de recursos tecnológicos com atividades ao ar livre. Em entrevista dada ao Portal UFPA, o coordenador do projeto, professor José Augusto Lacerda, falou sobre a importância desse tipo de prática. "Tem sido muito interessante no sentido de estimular os alunos a abandonar uma postura passiva e ser, de fato, os principais atores do processo de aprendizagem", afirmou. Para o coordenador, tal iniciativa pode render positivamente a médio e longo prazo. “Os frutos desse projeto, embora não sejam de colheita imediata, tendem a vir em médio e a longo prazo, sob a forma de cidadãos e comunidades mais cientes de suas potencialidades e capazes de modificar o seu entorno.”

As oficinas mensais são realizadas normalmente na última quinta-feira de cada mês, variando somente quando há eventos promovidos pela EAUFPA que coincidem com a data das oficinas. A efetuação das inscrições ocorrem a partir de abril, quando se inicia o ano letivo na Escola de Aplicação, e podem ser feitas no próprio estande itinerante do projeto, em frente à Coordenação do Ensino Médio da escola.