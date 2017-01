Os idealizadores convidam o público para participar do processo de criação do espetáculo

Do seu nome até o seu local de ensaios, o projeto "Camapu" carrega em si uma identidade exclusivamente sua. Realizado no bairro do Coqueiro, o projeto utiliza o termo Camapu, nome de uma fruta que tem como uma de suas características principais a germinação em ambientes hostis, para levar a arte à uma área periférica da capital. A ideia do projeto é aproximar o público de sua criação, ao possibilitar um espaço em que a comunidade é convidada a participar do processo de construção e apresentação do espetáculo de marionetes "O Conto das Duas Ilhas", premiado no edital Funarte de Teatro Myriam Muniz 2015.

Durante a abertura do atelier do projeto para a comunidade, que acontece em todos os sábados de janeiro, das 10h às 17h, a proposta é que o público possa visitar e acompanhar o projeto em todas as suas fases de criação e execução, com visitas monitoradas ao atelier, ao estúdio e aos ensaios de marionetes, até o dia da estreia do espetáculo, que está prevista para 03 de fevereiro, no Teatro Roc Roc, como é carinhosamente chamado o espaço dedicado às apresentações que o Projeto Camapu montou na sede de suas atividades, no conjunto Jardim Sideral.

Nina Brito e San Rodrigues, idealizadores do processo, acreditam que esse espaço de montagem conjunta é essencial para que o criador da marionete consiga a identidade exata que quer passar com seu boneco. “Só estando muito próximo. É preciso ficar íntimo do boneco e isso acaba sendo transmitido na manipulação”, avalia a marionetista e cenógrafa Nina Brito.

Baseado no texto homônimo de San Rodrigues, “O Conto das Duas Ilhas” une a técnica de manipulação de marionetes com a animação em stop motion. A relação entre os personagens e criador procura despertar no público o sentimento de perseverança, persistência, compaixão e solidariedade.

