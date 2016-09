Atividades serão nas unidades de Belém, Castanhal, Marabá e Santarém

Em 08 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

A ducação em Saúde, cinema, música, contação e recreação. Essas são as programações que o Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, vai realizar hoje e amanhã, nas unidades de Belém, Castanhal, Santarém e Marabá. Todas as atividades são gratuitas.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.