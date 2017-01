Concursados aguardam nomeação em Ananindeua

Por: Portal ORM News com informações da PRF

Em 12 de janeiro, 2017 - 11h07 - Pará

Na manhã desta quarta-feira (12), aproximadamente 20 professores interditaram parcialmente a BR-316, no Km 8, em frente à Prefeitura Municipal de Ananindeua, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os professores aguardam nomeação em concurso público, decretada na justiça. O concurso foi promovido pela prefeitura do município para os cargos de professores e pedagogos.

No dia 10 de agosto de 2016, a juíza Valdeíze Maria Reis Bastos, da Vara da Fazenda de Ananindeua, determinou a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas nos concursos públicos 001/2012 e 001/2015. Mesmo com a ordem judicial, que atendeu a Ação Civil Pública protocolada pelo Ministério Público do Estado, os candidatos ainda não tomaram posse. Representantes da categoria reiteram que já recorreram aos órgãos competentes, mas até o momento, nada foi feito.

Ainda segundo informações da PRF, os manifestantes se reuniram com representantes da prefeitura, mas continuam com a interdição. Na conversa, o procurador geral do município, Sebastião Godinho, afirmou que não haverá nomeação dos aprovados em razão do vencimento do concurso. Os manifestantes reiteram que a justiça foi acionada antes do prazo final do concurso.

O Portal ORM entrou com contato com a Prefeitura Municipal de Ananindeua e aguarda posicionamento.