BATISTA CAMPOS - Pará Rural promove a primeira das 12 feiras programadas para este ano

Em 06 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

O Programa de Redução da Pobreza e Gestão dos Recursos Naturais do Pará - Pará Rural inicia hoje as feiras mensais de agricultura orgânica de produtores familiares. São mais de 30 produtos orgânicos comercializados diretamente com os consumidores finais, sem atravessadores. A Feira de Agricultura Familiar acontecerá das 7h30 às 12h, na sede do Pará Rural, localizada na travessa Apinagés, nº 270, entre as ruas dos Tamoios e Mundurucus, em Batista Campos. As pessoas podem comprar quantos produtos quiseram, sem limitação.