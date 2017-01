Produtores comercializam hoje mais de 30 produtos

Por: O Liberal

Em 06 de janeiro, 2017 - 09h08 - Saúde

O Programa de Redução da Pobreza e Gestão dos Recursos Naturais do Pará - Pará Rural inicia hoje as feiras mensais de agricultura orgânica de produtores familiares. São mais de 30 produtos orgânicos comercializados diretamente com os consumidores finais, sem atravessadores. A Feira de Agricultura Familiar acontecerá das 7h30 às 12h, na sede do Pará Rural, localizada na travessa Apinagés, nº 270, entre as ruas dos Tamoios e Mundurucus, em Batista Campos. As pessoas podem comprar quantos produtos quiseram, sem limitação.

Vários produtos hortifrutigranjeiros estarão disponíveis, além de mel, própolis, queijo, iogurte, farinha, tucupi, pimenta, entre outras iguarias da culinária local, produzidas em projetos localizados em Santa Bárbara, Marapanim, Igarapé-Açu, Acará, Vigia e Bragança. Os produtos estarão mais baratos que nos supermercados e feiras convencionais.

O Pará Rural realizará 12 feiras até dezembro. As próximas também serão na sede do Pará Rural, nas seguintes datas: 3 de fevereiro, 3 de março, 7 de abril, 5 de maio, 2 de junho, 7 de julho, 4 de agosto, 1 de setembro, 4 de outubro, 10 de novembro e 8 de dezembro.

O projeto, que tem a proposta de ampliar a oferta de produtos hortifrutigranjeiros aos consumidores urbanos e gerar oportunidade de negócio e renda aos trabalhadores rurais, começou em maio do ano passado. Por meio de um edital, foram selecionados 61 projetos de associações ou cooperativas de agricultores rurais, que trabalham com temas como a propriedade da terra e a preservação ambiental, para receber financiamento e depois participar das feiras. Atualmente, 41 projetos ainda estão ativos. Um dos objetivos é tentar solucionar o grande gargalo de distribuição e comercialização da produção.

Um novo edital deverá ser elaborado este ano com algumas mudanças nos valores que serão investidos. O Pará Rural ainda deverá organizar outras feiras neste ano, além das que já estão programadas, com a parceria de outros órgãos como a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca (Sedap), Secretaria de Turismo (Setur), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA). O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) também deverá realizar uma feira com data ainda a definir.

Sem atravessador

Tabela de preços

Acelora (in natura - 500g): R$ 4,00

Casadinho(maço): R$ 2,00

Cebolinha(maço): R$ 2,00

Chicória(maço): R$ 2,00

Cheiro-Verde(maço grande): R$ 5,00

Couve(maço): R$ 2,00

Farinha(kg): R$ 6,00

Farinha Gourmet(charque, jambu e jambu c/ bacon): R$ 7,50

Farinha Lavada de Bragança R$ 7,50

Farofa: R$ 5,00

Frango caipira (unidade): R$ 30,00

Iogurte (200 gramas): R$ 2,00

Iogurte(900 gramas): R$ 6,00

Limãozinho(10 unidades): R$ 4,00

Macaxeira (kg): R$ 3,00

Maracujá(4 unidades): R$ 2,00

Mel(1 litro): R$ 30,00

Mel(500 ml): R$ 15,00

Molho de pimenta: R$ 3,00

Pimentão (5 unids): R$ 2,00

Pimenta dedo de moça(pacote): R$ 2,00

Polpa de frutas(kg): R$ 8,00

Queijo coalho (peça retangular): R$ 18,00

Queijo coalho(peça redonda): R$ 8,00

Queijo Minas Frescal(peça): R$ 10,00

Queijo Minas Frescal Condimentado (peça): R$ 12,00

Ricota(peça): R$ 7,00

Ricota Condimentada (peça):R$ 8,00

Tucupi (garrafa 2 litros): R$ 6,00

Sacolas Ecológicas: R$ 8,00