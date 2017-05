Escolhidos vão estrelar filme “Laços”, da turma da Mônica

Em 03 de maio, 2017 - 06h00 - Show

O desenhista Mauricio de Sousa seleciona crianças do Pará e de outros estados brasileiros para interpretar os personagens mais famosos da ficção infantil brasileira, também conhecidos em outros 29 países: Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. Esta é a primeira vez em mais de 50 anos, desde que foram criados, que os integrantes da Turma da Mônica sairão dos quadrinhos, de onde fazem parte do imaginário de gerações de brasileiros, para trilogia nos cinemas em carne e osso (ou ‘live action’). Os interessados em atuar no primeiro filme, intitulado “Laços”, podem se inscrever gratuitamente pelo site turmadamonicaofilme.com.br, até 15 de maio.

Baseado na graphic novel homônima mais vendida no mercado brasileiro, o longa “Laços” narrará a história de amor incondicional de uma criança pelo seu cãozinho de estimação e a importância da amizade.

