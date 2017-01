O órgão retoma seu atendimento depois de mudar de local. Nova sede fica localizada no bairro da Pedreira.

Por: ORM News com informações de assessoria

Em 15 de janeiro, 2017 - 16h43 - Região Metropolitana

Depois de quase três semanas sem prestar atendimento ao público, em razão da transferência dos serviços para nova sede, a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PA) vai reabrir as portas nesta segunda-feira (16), excepcionalmente a partir das 10h.

A nova sede do órgão ficará localizada na travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, e atendimento continuará nos mesmo dias e horário: de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.

As pessoas também podem procurar os outros pontos de atendimento do Procon em Belém, nos bairros do Guamá e Jurunas, e no município de Ananindeua, no Distrito Industrial.