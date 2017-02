FISCALIZAÇÃO: Depósitos deixam de cumprir uma série de obrigações previstas em lei

Por: Da Redação

Em 16 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Dez depósitos de venda de garrafões de água mineral, em Belém, foram fiscalizados e autuados pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Pará (Procon-PA) nos últimos dois dias. Os motivos foram armazenamento inadequado das garrafas; falta de precificação visível e acessível; documentação irregular ou pendente; vasilhames vencidos; e falta de nota ou cupom fiscal dos produtos vendidos. Os estabelecimentos terão um prazo para se adequarem, mas, segundo o Procon, a ação deve servir de alerta para os demais pontos de venda.

A fiscalização, iniciada na terça-feira (14), visa reforçar a segurança do consumidor num segmento em plena expansão - é visível a quantidade de depósitos espalhados pela Região Metropolitana de Belém