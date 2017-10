Celebrações tiveram início no começo da romaria, na avenida Presidente Vargas

Por: Portal ORM

Em 08 de outubro, 2017 - 09h26 - Círio

Logo no início da procissão vários artistas renderam homenagens à Virgem de Nazaré na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. Do alto do prédio do Banco do Brasil, papel picado e chuva de balões em branco e amarelo foram despejados com a passagem da Santa. O Banpará também não perdeu a oportunidade de realizar sua homenagem.

Já o Banco da Amazônia rendeu homenagens com a apresentação do grupo AMA, às 7h, seguido do padre Antônio Maria, que retornou ao palanque para a tradicional homenagem durante à passagem da berlinda da Virgem de Nazaré. Mais uma vez, a celebração foi feita com a ornamentação de pétalas de rosa.

Na primeira arquibancada da avenida Presidente Vargas, o Coral de Mil Vozes, da Arquidiocese de Belém, também fez sua homenagem no Círio de Nazaré.

Apesar das tradicionais paradas da berlinda, neste ano, não há previsão de atraso na procissão, que segue sem problemas. Segundo o Diretor Coordenador da Festa de Nazaré, Roberto Souza, tempo está de acordo com previsto. "Estamos dentro do estipulado pela diretoria da festa, que era chegar por volta de 11h30, 12h. Na Avenida Nazaré sempre temos um pouco de lentidão, mas devemos chegar no tempo estabelecido", conta.