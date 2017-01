O resultado final da seleção deve ser publicada no dia 27 deste mês

Redação ORM News com informações da UEPA

11 de janeiro, 2017 - Belém

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de servidores temporários da Universidade do Estado do Pará (Uepa) terá um novo cronograma. Além desta alteração, foram excluídos do processo os cinco cargos para Técnico A – Direito. A divulgação da analise de currículo e dos homologados para a fase de entrevistas, antes prevista para hoje (11), passará para a próxima segunda-feira (16). O resultado final da seleção deve ser publicada no dia 27 deste mês. Confira as alterações aqui.

O PSS da Uepa recebeu 12.215 inscrições apenas na capital, que tem 123 posições de preenchimento imediato. Nos demais municípios, 2.035 candidatos pleiteiam 95 vagas, distribuídas entre 15 campi. As vagas mais buscadas são as dedicadas aos cargos de Ensino Médio. O processo visa preencher vagas temporárias para contratação imediata.

Com as mudanças, a coordenação do PSS deve divulgar os nomes dos candidatos a Técnico A homologados – conforme as regras propostas no edital - a seguir para a próxima fase da seleção, que consiste em uma entrevista conduzida por uma comissão formada para este fim e que teve sua composição também divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE). As entrevistas ocorrerão de 17 a 23 do mesmo mês.

No caso dos cargos de Nível Médio, apenas a análise curricular será feita. A pontuação final do candidato será composta pela somatória das notas das etapas para as quais participou. A divulgação do resultado final do Processo será no dia 27 de janeiro.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias ou de acordo com conveniência administrativa, totalizando 30 (trinta) horas semanais em horário estabelecido conforme a necessidade da Instituição. O contrato administrativo terá duração de 12 meses a contar da data de sua celebração, podendo ser prorrogado por igual período.

O Processo Seletivo Simplificado - PSS da Uepa está regulamentado Decreto nº 1.627, de 18 de outubro de 2016, que disciplina o processo seletivo simplificado para a contratação de servidor temporário, prevista no art. 36, da Constituição do Estado do Pará, no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas.