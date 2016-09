Estudantes poderão acompanhar as aulas ao vivo pela TV Cultura do Pará



16 de setembro, 2016 - Educação

A caravana Pro Paz Enem realiza neste fim de semana três aulões em Belém, Capanema e Breves. Na capital, o aulão acontece no domingo (18), no auditório da Estácio. No sábado (17), é a vez dos alunos de Capanema e Breves.

O Pro Paz Enem é realizado pelo governo do Estado, por meio da Fundação Pro Paz e em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Pará (Seduc), tem como objetivo preparar estudantes da rede pública estadual de ensino para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Enem registrou 9.276.328 inscritos no país, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Educação. Somente na região Norte foram mais de três milhões de inscrições. Iniciado em 2015, o Pro Paz Enem atendeu 12 mil estudantes com "aulões" realizados em Belém e também em municípios do interior. Este ano, além da capital, o projeto contemplará os estudantes de Castanhal, Capanema, Breves, Portel, Santarém e Abaetetuba.

As aulas são gratuitas e ministradas por professores da Seduc e especialistas da rede particular de ensino contratados pela Fundação Pro Paz. Esta edição traz ainda uma inovação: as apostilas do conteúdo programático serão disponibilizadas para download online aos alunos inscritos nas aulas. Para garantir ao maior número possível de estudantes paraenses o acesso às aulas, o projeto conta ainda com programa ao vivo na TV Cultura todas as quartas, quintas e sextas com reprise aos sábados.

Serviço:

No município de Capanema, o aulão será realizado no sábado (17) de 8h às 13h no auditório Frei Leônidas Vavassori, localizado na praça da Matriz entre 02 de junho e Travessa César Pinheiro. Em Breves o aulão será no sábado (17) de 8h às 13h no Centro de Desenvolvimento de Educação Profissional (CEDEP) localizado na Av. Rio Branco s/n. Em Belém o aulão será no domingo (18) de 8hh às 13h no auditório da Estácio que fica na José Malcher entre Generalíssimo e Tv. Dom Romualdo de Seixas.

Para qualquer uma das aulas as inscrições podem ser feitas pelo site do Pro Paz (www.propaz.pa.gov.br) buscando o link com a aula do seu município. Quem não conseguir se inscrever pela internet também poderá se inscrever antes do inicio da aula.