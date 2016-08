Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, está na listagem

Por: Lance!Net

Em 29 de agosto, 2016 - 15h19 - Futebol

Esta semana começou com uma boa notícia para os fifeiros, trazendo ainda mais expectativa em relação ao novo game. A EA Sports divulgou os primeiros jogadores do top 50 de Fifa 17 (saiba mais), além de um divertido vídeo. Nas imagens divulgadas pela produtora, alguns craques aparecem se divertindo ao “escolher” quais seriam suas classificações e também as dos seus companheiros de equipe.

Confira do 50º ao 41º melhor do game:

50º – Matuidi (PSG, overall 86)

49º – Marcelo (Real Madrid, 86)

48º – Aubameyang (Borussia Dortmund, 86)

47º – Payet (West Ham, 86)

46º – Robben (Bayern de Munique, 87)

45º – James Rodríguez (Real Madrid, 87)

44º – David Silva (Manchester City, 87)

43º – Benzema (Real Madrid, 87)

42º – Vidal (Bayern de Munique, 87)

41º – Busquets (Barcelona, 87)

