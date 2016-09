Mas há outra finalidade: Tite parece construir uma representação do futebol do país

Por: Extra

Em 03 de setembro, 2016

Em conversas privadas, Tite costuma dizer: “Quem treina estes jogadores são seus técnicos. Eu só os seleciono.” Talvez esta lógica explique por que, antes e depois da vitória sobre o Equador, tenha citado os nomes de Marcelo Oliveira, Oswaldo de Oliveira, Cuca, Zagallo e até do antecessor Dunga, criticadíssimo ao final de sua passagem no cargo.

É possível que seja um senso de justiça. Tite tenta fazer o público entender que a seleção é um processo contínuo, que herda pontos do trabalho do antecessor e que, pelo pouco tempo de treino, tenta aproveitar o que é construído pelos técnicos dos clubes com os jogadores. País afora e até na Europa, foi conversa com colegas em busca de informações.

Mas há outra finalidade: Tite parece construir uma representação do futebol do país. Trabalhos de treinadores de seleção costumam ser lembrados de form autoral: a seleção de Dunga, de Felipão... Tite costuma repetir que busca um estilo que represente a escola do país.

— Existe um componente de ouvir as ideias. Não vai dar para agradar a todos, mas tem uma preocupação, sim, de ter o que entendo ser o estilo do futebol brasileiro, com triangulações, jogo apoiado (aproximação de jogadores para facilitar a troca de passes) — disse Tite.

Num cenário recente de críticas à seleção, Tite tem tentado construir unidade e cultivar laços com a história. Após a vitória sobre o Equador, fez nova referência a Zagallo. Ele visitou o tetracampeão do mundo dias após vê-lo conduzir a tocha olímpica em cadeiras de rodas, no Rio, e passar por internação.

— Zagallo disse que estaria em casa torcendo. E agora estou aqui retribuindo — disse Tite, que ouviu do técnico que “o mais difícil era fazer o simples, colocar os jogadores em seus lugares”. Tite disse ter tentado, no Equador, conservar as funções habituais dos jogadores.

Gratidão

A citação a Marcelo, Oswaldo e Cuca ocorreu ao falar da atuação de Gabriel Jesus, treinado pelos três no Palmeiras.

— Fui buscar o jogador de velocidade, da diagonal entre os zagueiros, mas o resto é mérito dele, do Cuca, do Oswaldo, do Marcelo. Eu enchi o saco dos técnicos, eles me ajudaram muito — disse Tite.

Ele citou Dunga ao comentar a convocação de Philippe Coutinho. Falou também da continuidade do trabalho, o que pode se expressar em nomes como Alisson e Casemiro, apostas de Dunga em sua fase final. Embora tenha trazido, por exemplo, Paulinho e Marcelo, fora dos planos do antecessor.

— Obrigado Micale, obrigado seleção olímpica — emendou Tite ainda em Quito, exaltando o espírito de equipe que encontrou. Em campo, aproveitou algo mais do time de ouro. Convocou sete e escalou quatro como titulares: Marquinhos, Renato Augusto, Jesus e Neymar.