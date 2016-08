Caçula da convocação de Tite, o atacante Gabriel Jesus está bem cotado no ranking

Por: Extra

Em 30 de agosto, 2016 - 08h43 - Futebol

A seleção brasileira teve nesta segunda-feira seu primeiro treino sob o comando de Tite. O treinador inicia sua passagem à frente da equipe mais vitoriosa do planeta com um grupo de 23 jogadores orçado em aproximadamente 408,2 milhões de euros ou, na conversão, R$ 1,4 bilhão.

Neymar, como era de se esperar, é o mais valioso do grupo, com os direitos econômicos orçados em 100 milhões de euros, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Philippe Coutinho e Willian, com valores de 35 milhões de euros e 32 milhões de euros, respectivamente, são os outros dois mais valiosos da convocação.

Na outra extremidade do ranking, estão dois jogadores com pouca ou nenhuma experiência de futebol europeu. O lateral-direito Fagner e o goleiro Wéverton estão orçados em 3 milhões de euros.

Caçula da convocação de Tite, o atacante Gabriel Jesus está bem cotado no ranking. Aos 19 anos, é o nono mais valioso, estimado em 16 milhões de euros.

Confira a lista completa (valores em milhões de euros):

1º - Neymar - 100 milhões

2º - Philippe Coutinho - 35 milhões

3º - Willian - 32 milhões

4º - Marcelo - 30 milhões

4º - Marquinhos - 30 milhões

6º - Filipe Luis - 25 milhões

7º - Casemiro - 20 milhões

7º - Gabriel - 20 milhões

9º - Miranda - 16 milhões

9º - Gabriel Jesus - 16 milhões

11º - Taison - 13 milhões

12º - Lucas Lima - 9 milhões

12º - Paulinho - 9 milhões

14º - Dani alves - 7,5 milhões

15º - Renato Augusto - 7,2 milhões

16º - Alisson - 7 milhões

17º - Rafael Carioca - 6 milhões

17º - Gil - 6 milhões

19º - Giuliano - 5 milhões

20º - Geromel - 4,5 milhões

21º - Marcelo Grohe - 4 milhões

22º - Weverton - 3 milhões

22º - Fagner - 3 milhões