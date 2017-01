Balanço aponta aumento no número de mortos em relação ao ano passado

Por: Redação ORM News

Em 03 de janeiro, 2017 - 10h16 - Pará

Oito pessoas morreram e outras 41 ficaram feridas em 48 acidentes registrados na rodovias federais paraenses entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro, durante a realização da Operação Rodovia da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Os números foram divulgados na manhã desta terça-feira (3) e apontam um aumento no número de mortos e redução do número de feridos, apesar de uma queda de 15,8% no número de acidentes.

Segundo os dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), dos 48 acidentes, 21 (43,7%) ocorreram na BR-316, sendo que nove ocorreram entre os quilômetros zero e vinte dessa rodovia. A maioria dos acidentes (62,5%) tiveram relação direta com os condutores, já que 15 tiveram como causa a falta de atenção, dois por não manter distância de segurança com o veículo da frente, quatro por dirigir sob efeito de álcool, três por desobediência à sinalização, três por excesso de velocidade, um por ultrapassagem indevida e dois por dormir na direção. Também no período, 38 pessoas foram flagradas e autuadas por dirigirem embriagadas, sendo que 12 delas foram presas por apresentarem nível altos no este de alcoolemia.

Os dados da PRF também mostram um aumento de 33% no número de mortes em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano foram registradas 8 mortes, contra 6 do ano passado. Já o número de acidentes caiu para 16,3%, já que ano passado foram registrados 49 acidentes e este ano foram contabilizados 41.