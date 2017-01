Condutor foi preso e conduzido até a delegacia para ser instaurado inquérito policial

Em 16 de janeiro, 2017 - 11h29 - Polícia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta segunda-feira (16) em Castanhal, nordeste paraense, um veículo roubado ano passado no estado de Tocantins. O flagrante ocorreu no quilômetro 53 da rodovia BR-316 quando os policiais abordaram um carro Fiat Strada Working, branco, com indícios de adulteração.

O condutor, identificado como Ibram dos Santos Novaes, de 50 anos, se deslocava de Ananindeua com destino a Capanema. Segundo ele, o veículo foi comprado de um conhecido por telefone através de um depósito bancário, no valor de R$ 15 mil. O veículo teria vindo de Teresina embarcado num caminhão "cegonha". O condutor ainda apresentou o certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) do ano de 2015, e após consulta nos sistemas de informação, a agentes constataram que a numeração do motor correspondia a outro veículo com as mesmas características da placa que possuía registro de roubo em 2016, em Teresina (TO).

Com indícios de crime de receptação, Ibram foi preso e conduzido para a delegacia para instauração de inquérito policial.