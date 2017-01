Uma motcicleta que estava em poder do homem foi apreendida

Por: Redação ORM News

Em 09 de janeiro, 2017 - 11h25 - Pará

Um homem identificado como Edione Sousa da Silva, de 32 anos, foi preso durante uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária FederaL) no quilômetro 224 da BR-010, em Ipixuna do Pará, nordeste paraense, na madrugada desta segunda-feira (9). Ele estava com um mandado de prisão em aberto desde 2012, expedido pela justiça de Minas Gerais. Uma motcicleta que estava em poder do homem foi apreendida.

A prisão foi realizada após os agntes da PRF checarem informações no sistem de que o homem estava foragido após roubar um roubo cometido na cidade de Alagoa, em Minas Gerais. O foragido foi encaminhado a delegacia do município para os devidos procedimentos legais.