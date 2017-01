Ele afirmou que adquiriu a habilitação de um despachante em Castanhal

Por: Redação ORM News com informações da PRF/PA

Em 17 de janeiro, 2017 - 11h20 - Polícia

Durante uma fiscalização na rodovia BR-316, próximo a cidade de Capanema, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam o condutor de uma ambulância que estava portando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada.

O flagrante aconteceu quando houve a abordagem de veículos com placas aparentes, pertencendo a Secretaria-Executiva de Saúde Pública do município de Santa Luzia do Pará. O veículo era conduzido por Raimundo Nonato Pereira Fausto, 46 anos. Ele transportava crianças de aproximadamente cinco anos de idade, que estavam com a mãe.

Duranteconsultas ao sistema de informação, foi constatado que o veículo estava em débito referente ao licenciamento de 2016 e diversas multas no valor total de R$ 5 mil reais. Além disso, a CNH fornecida pelo condutor apresentava sinais de adulteração no campo de observações. O condutor afirmou que adquiriu a habilitação de um despachante em Castanhal e não quis informar o valor pago pelo documento adulterado.

Devido ao crime de falsificação de documento público e uso de documento falso, o motorista foi encaminhado para Seccional de Polícia de Capanema para os devidos procedimentos legais e a criança que estava como paciente na ambulância com sua mãe, foram entregues a representante da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia do Pará.