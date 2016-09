Homens não tinham permissão para transportar as quantidades de madeiras

Por: Redação ORM News com informações da PRF

Em 05 de setembro, 2016 - 10h14 - Polícia

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam cerca de 47 metros cúbicos de madeira serrada que estavam sendo transportados ilegalmente em dois caminhões na rodovia BR-010 na madrugada desta segunda-feira (5).

O primeiro flagrante de crime ambiental ocorreu no quilômetro 229 da BR-010 durante a abordagem ao caminhão com placas do Ceará, que de acordo com a nota fiscal apresentada pelo condutor do caminhão, José Francisco Brito, de 42 anos de idade, estaria transportando aproximadamente 15,95 metros cúbicos de madeira serrada. Ele não tinha documentação para carregar a carga, que teria sido embarcada em Paragominas, nordeste paraense.

Momentos depois, no mesmo local,outro flagrante de crime ambiental foi constatado durante abordagem a um caminhão trator, tracionando um semi reboque que estava transportando 2,88 m³ de madeira serrada, avaliada em R$ 1.700,00 e 21,74m³ de madeira do tipo MDF no valor de R$ 33.186,40. Durante a fiscalização dos documentos obrigatórios, verificou-se que constava apenas a quantidade de 21,74m³ de madeira do tipo MDF, mas ao examinar a carga, os agentes da PRF, encontraram por cima das peças de MDF, cerca de 2,88m³ de madeira serrada do tipo “viga” e “ripão”, não declaradas nos documentos obrigatórios. O condutor do caminhão, Francisco Sidney Fontenele de Sampaio, 28 anos afirmou que havia efetuado o carregamento em uma serraria localizada na cidade de Paragominas e teria como destino a cidade de Parnaíba, estado do Piauí.

Os condutores foram detidos e liberados mediante assinatura de um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência). Os caminhões apreendidos estão a disposição dos órgãos ambientais.