Condutor e carga foram detidos pelos agentes da PRF

Por: Redação ORM News

Em 11 de janeiro, 2017 - 10h22 - Polícia

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam na manhã desta quarta-feira (11) aproximadamente 25 metros cúbicos de madeira ilegal, que estavam sendo transportadas em um caminhão no quilômetro 37 da BR-010.

Após o flagrante do crime ambiental, foi realizado a medição da carga (cubagem) e os agentes constataram que além das toras, uma motosserra estava no interior da cabine do veículo. Durante a fiscalização, o condutor identificado como Roberto Silva Santos, não apresentou nenhuma documentação pessoal, nem do veículo e nem da carga.

Questionado sobre o transporte ilegal das toras, o condutor do caminhão afirmou que foi contratado no dia 4 de janeiro por um homem para realizar o transporte. Ele disse também que a madeira havia sido embarcada num trecho de mata que estaria a aproximadamente 100 quilômetros da rodovia, com acesso ao quilômetro 34 da BR-010, e que seria entregue numa serraria localizada no povoado “ligação”. O condutor disse que receberia R$ 1.200,00 pelo serviço. Segundo ele, até o final do mês seriam realizadas de seis a sete viagens, com valor estimado da carga de R$ 8 mil.

Caracterizado o crime ambiental, a carga de madeira, a moto-serra e o caminhão foram apreendidos e o condutor foi liberado após ter assinado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) se comprometendo em se apresentar à justiça.