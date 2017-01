O material foi encontrado no quilômetro 19 da BR-010

02 de janeiro, 2017 - Pará

Aproximadamente 24 metros cúbicos de madeira foi apreendida na manhã desta segunda-feira (2), no quilômetro 19 da BR-010, no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão aconteceu durante uma fiscalização, o condutor do veículo, Paulo Brito do Rego, 49 anos de idade, afirmou não possuir Nota Fiscal nem a guia florestal, documentos indispensáveis para o transporte da madeira. Após realizarem a medição da carga (cubagem), os agentes da PRF constataram que estavam sendo transportados aproximadamente 24 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies e uma motoserra.

Questionado sobre a madeira transportada ilegalmente, o condutor do caminhão, afirmou que havia efetuado o carregamento em uma serraria localizada na cidade de Paragominas e teria como destino a cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

Caracterizado o crime ambiental no Artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), a carga de madeira, moto-serra e o caminhão foram apreendidos, o condutor foi detido e liberado após ter assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo posteriormente a comparecerem em juízo.