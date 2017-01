Flagrante ocorreu na manhã desta quarta-feira (18)

Por: Portal ORM com informações da assessoria

Em 18 de janeiro, 2017 - 10h10 - Pará

Na manhã desta quarta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 12m³ de madeira transportados ilegalmente. Os agentes abordaram um caminhão que estava transitando no ramal conhecido como 'Estrada Marajoara', localizado no quilômetro 35 da BR-010, município de Dom Eliseu, nordeste paraense.

O condutor do caminhão, Márcio Laurenco da Silva, 30 anos, não possuia nota fiscal nem a guia florestal, documentos indispensáveis para o transporte da madeira.

Questionado sobre a madeira transportada ilegalmente, o condutor do caminhão, afirmou que havia embarcado a madeira no povoado Alto Bonito e tinha como destino uma serraria no povoado conhecido como 'Vila Ligação'.

Caracterizado o crime ambiental, o caminhão e a madeira foram apreendidos. Já o condutor foi detido e liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).