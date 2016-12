Novo ano não será mais fácil e pacífico, mas pode apontar novos caminhos

Por: O Liberal

Em 31 de dezembro, 2016 - 10h54 - Pará

Pessoas com o dom da vidência e capacidade de prever cenários são enfáticos: 2017 ainda não será um ano mais fácil e pacífico, mas é nele que tudo começará a se ajustar. As instabilidades políticas, sociais, econômicas e humanas ainda continuarão. A partir do segundo semestre, algumas coisas relacionadas a política e economia começarão a melhorar, mas ainda de maneira tímida. Já a insegurança pública, a intolerância religiosa, machismo e violência contra a mulher, a LGBTfobia, o racismo, o bullying e várias outras formas de violência tendem a continuar revelando um péssimo lado da população do Brasil, desconstruindo o conceito de povo alegre e amoroso. Caberá a cada brasileiro trabalhar nas mudanças dentro de si e com o próximo para que paz, harmonia e fraternidade construam uma base de positividade para 2018. A recomendação é formar, em 2017, as bases para um futuro realmente promissor.

Essas são as previsões e recomendações do astrólogo Rui Paiva, que também é professor, músico e servidor público, e da ialorixá de cultos afros Mãe Yacira Teucy. Ambos dizem ser preciso fortalecer-se psicologicamente e espiritualmente para os desafios de 2017, que ainda vão lembrar muito 2016. Para ambos, o ano será de novas possibilidades, principalmente para quem é dos signos de Áries, Touro, Libra, Escorpião e Capricórnio, com ótimas oportunidades e muita força, apesar de as possibilidades estarem abertas para todos os signos. Contudo, os signos de Gêmeos, Libra e Aquário devem ficar atentos à saúde.

Rui Paiva observa que Saturno será o regente de 2017. Isso significa ética, maturidade, ajustes, reequilíbrio. Haverá melhora, mesmo com as medidas que o governo está tomando. O regente do ano pede mais planejamento: não será um ano para gastar com coisas supérfluas e luxo. Economizar pode resultar num melhor cenário para o segundo semestre. Será um aprendizado doloroso e necessário. Ainda no campo da ética, as violências e preconceitos podem ser combatidas com mais eficiência e precisam ser discutidas nas escolas, igrejas, universidades. “A população vai pedir isso. E vai desenvolver essa consciência. Infelizmente, ainda teremos casos muito graves e que vão resultar em mortes pelo preconceito e pela intolerância. Não vai acabar tão cedo, mas o momento é propício para enfrentar violência, preconceito, racismo, homofobia”, prevê.

Rui diz que 2016 foi um ano regido pelo sol: o Brasil passou pela turbulência em consequência do que aconteceu em 2015. No final do primeiro semestre de 2017, as coisas tendem a começar a melhorar. “O empresariado vai respirar um pouco e os empregos na indústria vão melhorar”, explicou.

Rui explica ainda que no segundo semestre Júpiter entra em Escorpião: isso significa séria influência na política, com mudanças drásticas e cumprimento rigoroso da lei. Ainda haverá embates entre quem quer ou não essa rigidez. O astrólogo lamenta que novos valores políticos e lideranças ainda não sejam certeza no ano. Mas os ajustes vão ocorrer: segundo ele, as relações com o Estados Unidos e o polêmico Donald Trump podem ser vantajosas para o Brasil.

O Pará terá destaque com os minérios e precisará buscar nomes na política que valorizem as riquezas estaduais. Será uma oportunidade para quem despontar para as eleições de 2018 enfrentar a Lei Kandir, que provocou perdas significativas em recursos para o Estado. Ainda haverá problemas com o meio ambiente e por isso Rui alerta: as autoridades precisam estar atentas para evitar desastres.

Do ponto de vista artístico, novos valores e inovações serão difíceis. Será um momento de resgate de raízes culturais locais, nacionais e internacionais. Os pequenos artistas deverão se unir aos já consagrados para concretizar projetos mais ambiciosos ou inovadores. Os avanços científicos e tecnológicos vão ter resultados, para se estabelecerem nos próximos três anos, mesmo com muitos cortes de recursos. Cientistas e políticos devem estar atentos a novas doenças que podem surgir por falta de controle no passado. “Assim como tudo neste ano, que será de trabalho e responsabilidade, se não houver esforços conjuntos para a saúde, ‘a coisa vai pegar’. Não será um ano que dê espaço para quem quiser ser mais ou menos em qualquer esfera”, concluiu.