Meio ambiente - Flores das árvores embelezam o cenário urbano na 'primavera' do Pará

Em 02 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Vários ipês dão um colorido diferente à paisagem de Belém. O florescimento é devido ao clima mais seco, que deverá se estender até o final de novembro deste ano. Neste mês, começa a primavera no eixo centro-sul do Brasil, mas como na Amazônia, especialmente no Pará, as estações não são bem definidas, as flores dos ipês e de outras espécies vegetais criaram a chamada “primavera paraense”. Por enquanto, o Pará está no chamado “verão amazônico”, uma época mais quente e com menos chuva.