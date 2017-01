Grupo utilizava rota pelas Bahamas para levar brasileiros de forma ilegal. Três paraenses estão entre os desaparecidos.

13 de janeiro, 2017

A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira (13), na cidade de Ji-Paraná (RO), três suspeitos de participação em operação criminosa responsável por levar brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. A operação batizada de “Piratas do Caribe” também foi deflagrada nos estados de Santa Catarina e Minas Gerais. De acordo com a PF, ainda não foi descoberta a localização dos 12 brasileiros desaparecidos em novembro do ano passado nas Bahamas.

Segundo o delegado da Polícia Federal, Raphael Baggio de Luca, o grupo de 12 brasileiros desaparecidos foi transportado pela organização. Luca explica que a PF está trabalhando em conjunto com o Itamaraty em busca da localização dos brasileiros, mas até o momento ninguém foi encontrado.

O grupo cobrava até R$ 60 mil para intermediar o transporte ilegal para os EUA, pelas Bahamas. Antes de sair do Brasil, os imigrantes ficavam em alguma cidade com aeroporto internacional de fácil acesso aguardando a ordem de embarque para as Bahamas, que ocorria quando um determinado agente de imigração daquele país facilitava a entrada dos brasileiros. Uma vez nas Bahamas, os imigrantes aguardavam por vários dias para embarcar para os Estados Unidos de barco.

Segundo a Polícia Federal, além de todos os conhecidos riscos que envolvem a imigração ilegal para outros países, os coiotes escondiam os reais perigos envolvidos na travessia como a passagem pela região do Triângulo da Bermudas, famosa pelo alto índice de tempestades, naufrágios e desaparecimento de embarcações e aeronaves.



Paraenses estão entre os desaparecidos - Um casal identificado como Regiane Viana e Lucirlei Cárita dos Reis, do município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense, além de Arlindo de Jesus Santos, morador de Rondon do Pará, estão entre os brasileiros que estavam nas Bahamas e que são considerados desaparecidos pelo Ministério das Relações Exteriores desde o final de dezembro.

De acordo com o Itamaraty, familiares informaram não conseguir mais contato com os parentes desde o dia 6 de novembro. A suspeita é de que os brasileiros viajaram em uma embarcação que teria naufragado na travessia das Bahamas, no Caribe, para os Estados Unidos, onde entrariam ilegalmente.