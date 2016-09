Dupla foi capturada pela Polícia Civil na Pratinha. Assustado, vítima de crime no dia 12, pulou na água e nadou até Ponta de Pedras, no Marajó

Redação ORM News

21 de setembro, 2016 - Polícia

Dois piratas que agem na área do Estreito de Breves, na Ilha do Marajó, foram presos pela Polícia Civil no bairro Pratinha II, em Belém. As prisões foram divulgadas nesta quarta-feira (21). Integrantes da chamada quadrilha Caterpillar, Waldir Alho Marques, conhecido como 'Pezão', e Taiane Rodrigues Pinheiro são acusados de participar do assalto a embarcação 'Luzeiro', na madrugada do último dia 12.

O barco vinha de Muaná, também na região do Marajó, para Belém com 262 passageiros. A polícia encontrou vários objetos levados durante o assalto com a dupla, que portava ainda munições de pistola ponto 40 e drogas.

Durante a abordagem policial, foram descobertos objetos roubados no assalto à embarcação 'Globo do Mar', em maio deste ano na área conhecida como Rosal, em Barcarena, nordeste do Pará. 'Eles também assaltaram a embarcação Cobra Sete, que vinha de Muaná. Desde maio estamos monitorando a quadrilha', explicou o delegado da Polícia Fluvial, Arthur do Rosário.

No dia seguinte ao assalto ao 'Luzeiro', a polícia prendeu um homem e uma mulher também acusados de participar do crime. Um adolescente foi apreendido durante a operação policial. Os três estavam escondidos em uma ilha localizada em frente a Belém. Os investigadores flagraram os três com vários pertences dos passageiros da embarcação.

O barco foi cercado pelo bando, que estava em uma voadeira na Baía do Guajará. Dois policiais militares que estavam no barco chegaram a atirar contra o barco dos bandidos, mas eles não se intimidaram e prosseguiram com o assalto. Com medo, um dos passageiros pulou na água e foi encontrado horas depois próximo ao município de Ponta de Pedras.