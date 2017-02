A Central de Triagem Masculina (CTMS) ficou sem luz após a queda de uma árvore.

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 15h37 - Polícia

Um tumulto foi registrado nesta quinta-feira, 16, na Central de Triagem Masculina (CTMS), em Santarém, oeste do Estado. Uma árvore caiu na fiação elétrica, por volta de 00h00, deixando a unidade prisional sem energia.

Os detentos do Pavilhão 2 começaram a bater nas grades e quebrar as camas, pedindo o retorno da eletricidade. Uma equipe da rede Celpa e dos Bombeiros foi acionada para retirar a árvore e restabelecer o fornecimento de energia no centro de detenção.

De acordo com informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), homens do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar foram acionados para evitar qualquer briga ou situação que ocorresse no local. O tumulto foi controlada ainda na madrugada e não houve reféns e nem feridos.

Os oito presos envolvidos no tumulto irão cumprir medidas disciplinares.