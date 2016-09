Acusados comercializavam medicamento similar ao Viagra na área do Ver-o-Peso, em Belém. Remédio vinha do Paraná

Em 19 de setembro, 2016 - 16h17 - Polícia

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil durante a operação 'Hímeros', deflagrada na última sexta-feira (16) para desarticular um esquema de venda ilegal do medicamento Pramil, usado no tratamento da disfunção erétil. O remédio, um similar do Viagra, estava à venda no centro comercial de Belém. A operação foi comandada pela Delegacia do Consumidor (Decon).

As prisões são resultados de investigações iniciadas em fevereiro deste ano depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre a venda ilegal do medicamento. Os policiais da Decon passaram a apurar a informação de que os acusados venderiam o medicamento em um estabelecimento na área do mercado Ver-o-Peso.

A polícia constatou a existência de uma rede criminosa formada por cinco pessoas, que atuavam na aquisição e venda ilegal do Promil. Com as provas em mãos, a delegada do caso, Vera Batista, solicitou a prisão preventiva dos envolvidos à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém. Dos cinco mandados expedidos, quatro foram cumpridos.

Segundo a delegada, durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar, os policiais civis apreenderam na casa de um dos acusados 16 mil comprimidos do medicamento Pramil, que foi comprado por R$ 2,50 pelo grupo e foi repassado ao atravessador ao preço de R$ 14 cada unidade. O medicamento era oferecido no comércio a R$ 16.

Os medicamentos vinham de Foz do Iguaçu (PR) para Belém. Um integrante do esquema, baseado no Paraná, recebia os valores em dinheiro depositados em conta bancária e depois ficava responsável pelo envio dos remédios para Belém. O Pramil era enviado por meio de caminhoneiros, que traziam o medicamento direto a Belém ou deixavam os produtos na cidade de São José do Rio Preto (SP) para que outros caminhoneiros concluíssem o transporte.

Os presos serão acusados de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, com venda sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, de procedência ignorada e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. A pena é de reclusão de dez a 15 anos. Também vão responder por associação criminosa, cuja pena é de reclusão de um a três anos.

O Pramil é uma alternativa ao Viagra, por ser uma opção mais barata e menos conhecida, mas com o mesmo princípio ativo – o citrato de sildenafil. Além de não ter registro no Ministério da Saúde, o medicamento é vendido fracionado por unidade, sem embalagem, apresentação de receita médica ou emissão de nota fiscal. Os produtos não contêm na embalagem as descrições obrigatórias da composição, as indicações, o modo de usar e as contra-indicações e advertências do produto em língua estrangeira, com a devida tradução.