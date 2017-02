A corregedoria da Polícia Militar efetuou a prisão o soldado e encaminhou o acusado até a seccional que investiga o caso

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 14 de fevereiro, 2017 - 19h06 - Polícia

O soldado da Polícia Militar, Joel Arnold Sampaio, 26 anos, foi preso na tarde de hoje (14), acusado de matar Alexandre Cristian Conceição Pereira, de 22 anos. O crime ocorreu durante o último final de semana e o motivo foi uma briga em decorrência de um incidente no trânsito. O crime é investigado pela Seccional da Pedreira.

O titular da seccional, o delegado Walter Resende explica que a motivação para o crime foi uma briga de trânsito. A prisão foi decretada imediatamente diante das provas reunidas e que não deixam dúvidas em relação a autoria do crime. Além da unanimidade no relato de testemunhas, imagens da câmera de segurança de um estabelecimento comercial mostram o policial fugindo após atirar no jovem.

O crime ocorreu na madrugada do ultimo sábado (11) e o mandado de prisão preventiva foi decretado no dia 13. Diante do mandado, a corregedoria da Polícia Militar efetuou a prisão e encaminhou o acusado até a seccional que investigava o homicídio.

De acordo com as investigações, o PM estava em um bar localizado na travessa Doutor Enéas Pinheiro, esquina com a avenida Marques de Herval. Após o soldado estacionar a motocicleta dele em frente ao estabelecimento, um veículo passou e bateu no capacete que estava no retrovisor. O incidente provocou uma discussão.

Alexandre Cristian Conceição Pereira, estava no banco do carona no carro que atingiu a moto do policial, e não foi resposável pelo acidente. Durante a discussão, os três ocupantes que estavam no carro desceram para enfrentar o policial, e foi quando Joel disparou e atingiu a vítima no pescoço. Num primeiro momento, os jovens correram com medo de serem também baleados, mas voltaram ao local para socorrer o amigo, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O soldado Joel Arnold Sampaio estava lotado no 2º Batalhão da PM. Durante o depoimento, ele preferiu não falar sobre o ocorrido, dizendo que só irá se pronunciar em juízo. O advogado do policial explica que o cliente alega inocência. O próximo passo da defesa é tentar libertar o acusado por meio de um "Habeas Corpus". "Vamos utilizar o recurso constitucional adequado para que ele possa responder em liberdade. Temos convicção de sua inocência e vamos provar", explica.