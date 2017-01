Dorivaldo Victor Pereira e Silva foi preso na noite de ontem, em Belém, por meio de ordem judicial

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 09h09 - Polícia

Um homem identificado como Dorivaldo Victor Pereira e Silva, o 'Pescocinho', foi preso na noite desta terça-feira (17), em Belém, acusado de matar o soldado da Polícia Militar, Wilson Roberto Nazário Cardoso, no dia 1º de agosto no ano passado no bairro do Telégrafo, em Belém. O acusado será apresentado à imprensa hoje por investigadores da Divisão de Homicídios e foi preso por meio de uma ordem judicial.

O crime ocorreu por volta das 23 horas na passagem Bom Futuro, próximo ao canal do Una. O militar foi supreendido por dois homens armados no momento em que saiu de sua residência para entrar em um carro que estava na rua.

Os criminosos se aproximaram do soldado e dispararam vários tiros. Wilson morreu no local, sem chances de reação. Após o crime, os homens fugiram, roubando a arma dele. O soldado era lotado no almoxarifado central da corporação e estava na PM há cinco anos.