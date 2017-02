Crime ocorreu em janeiro deste ano. O acusado foi preso em Abaetetuba na tarde desta segunda (13)

Por: Redação ORM News

Em 13 de fevereiro, 2017 - 19h58 - Polícia

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (13) Alex da Conceição Garcia, também conhecido como "Abaeté", um dos envolvidos na morte de Pietro Oliveira Vanetta, auditor federal morto em casa em janeiro deste ano. Alex é o segundo membro da quadrilha que invadiu a casa da vítima a ser preso.

O crime ocorreu por volta das 10h da manhã do dia 05 de janeiro. Pietro Oliveira Vanetta, 27 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto na casa de seus pais, localizada em uma vila na avenida Braz de Aguiar, bairro de Nazaré, em Belém. Segundo informações dos pais da vítima, dois criminosos aproveitaram o fato do portão estar aberto por causa de uma instalação de câmeras de segurança para invadir a casa e anunciar o assalto. Um dos criminosos entrou na residência, enquanto o outro esperava dentro do carro.

Segundo a família do outro criminoso, Alex foi quem matou o jovem, mas ele nega e afirma que o comparsa foi quem disparou. Após o depoimento do pai da vítima, a polícia acredita que Alex Garcia tenha sido o autor do disparo que vitimou Pietro. A prisão foi feita por uma equipe da Divisão de Homicídios coordenada pelo delegado Fernando Bezerra, e contou com o apoio dos policiais da Superintendência do Baixo Tocantins.