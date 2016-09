Envolvido em assalto a empresa de segurança tinha fuzis, dinamite e R$ 300 mil em dinheiro, além de maconha e munição

Em 13 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

A Polícia Civil do Pará conseguiu identificar um dos envolvidos na explosão e assalto à empresa de segurança Prosegur, em Marabá, sudeste do estado, na semana passada. Antonio Rangel Duarte da Silva, 34, conhecido pelo apelido de “Bin Laden”, foi preso na sexta-feira (9), em Dom Eliseu, no Pará, em uma área de fronteira com o Maranhão. A equipe da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) recebeu denúncia e efetuou e prisão e a apreensão de armamento pesado, dinheiro, munições e droga.

