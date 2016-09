Homem foi detido pela polícia após dar entrada com nome falso no Hospital Metropolitano. Crime aconteceu no primeiro dia de 2015

Por: Redação ORM News

02 de setembro, 2016

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (2) o acusado de envolvimento na morte de uma cobradora de ônibus no conjunto Júlia Seffer, no dia 1º de janeiro de 2015. Katilce Vieira dos Santos, 23 anos, foi morta com um tiro na cabeça após se recusar a entregar o telefone celular durante um assalto.

O acusado Welton Lima de Sousa, o 'Kiko', foi preso no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde foi internado após ter sido atingido por um tiro na região glútea em Benfica, na região metropolitana de Belém, em decorrência de um desentendimento no momento em que comprava drogas de um traficante do local.

Welton usou um nome falso ao dar entrada no hospital, mas foi descoberto pela polícia. Ele está internado no Metropolitano sob escolta policial e quando receber alta será transferido ao sistema penitenciário. Ele estava foragido desde a época do crime. A polícia informou que ele fugiu para o município de Ourém, nordeste paraense, após o crime. O acusado responde também por um homicídio cometido em 2012, no bairro do Aurá.

Ele e um adolescente, com então com 17 anos, são acusados pelo assalto ocorrido em um microônibus no início de 2015. O assalto aconteceu no final da linha do coletivo em Águas Lindas, em Ananindeua. O adolescente foi reconhecido e identificado durante as investigações policiais. Ele foi apreendido no dia seguinte ao crime em casa. O jovem teve a internação provisória de 45 dias decretada pela justiça e respondeu pelo crime de latrocínio, o roubo seguido de morte.