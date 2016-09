Jovem reagiu a assalto e foi morta quando ia para a universidade

Por: Redação ORM News

Em 14 de setembro, 2016 - 15h20 - Polícia

A Polícia Civil prendeu o acusado de matar a estudante universitária Ingrid Fabiana da Cruz, 21 anos. Ela foi morta no dia 5 de setembro no distrito de Outeiro, após reagir a um assalto na porta de casa. Armando Matheus Pinheiro Leite foi preso nesta quarta-feira (14), em Icoaraci.

Câmera captou momento do crime. Assista:

A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da 1º Vara Criminal do distrito. Matheus foi autuado pelo crime de latrocínio, o roubo seguido de morte. Ele confessou ter atirado na estudante, de acordo com o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Renato Wanghon.

Segundo o delegado, as roupas usadas pelo acusado no dia do crime foram apreendidas pela polícia. Além dele, um rapaz conhecido como 'Macaco' também tem envolvimento com o crime. Ele é acusado de ter fornecido a arma usada por Matheus para atirar na estudante.

Na semana passada a polícia matou um outro suspeito do crime em uma troca de tiros no distrito de Mosqueiro. Eduardo Nascimento Barreirinhas reagiu a uma abordagem policial na invasão Pantanal, no bairro da Vila.