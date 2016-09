Nova derrota altera os ânimos no Papão e presidente Alberto Maia pede à torcida que denuncie jogador que for visto em farra antes de jogo

Por: Da Redação

Em 05 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

A derrota para o Luverdense por 3 a 1 na sexta-feira fez com que os ânimos se alterassem no Paysandu. O presidente da diretoria, Alberto Maia, cobrou mais seriedade e dedicação dos jogadores, além de pedir que a torcida denuncie os jogadores que estiverem na farra em véspera de jogo. “O jogador tem que estar treinando. Não tem que estar bebendo e nem enchendo a cara. A torcida tem que botar quente nos jogadores. Se encontrar em farra e bebendo, tira foto e manda para a gente. Aqui no Paysandu tem que jogar atleta quem deseja ser vitorioso. Atleta que não quer vestir a camisa, que não está nem aí para o clube, vai ter que ir embora.