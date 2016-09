Leão vive momento de tensão por situação na Série C do campeonato brasileiro e atrasos salariais

Por: Redação ORM News

Em 12 de setembro, 2016 - 17h17 - Série C

Os atrasos salariais vindo de uma goleada por 4 a 1 para o Fortaleza e com a necessidade de vencer e ainda torcer por outros resultados para seguir vivo na Série C do campeonato brasileiro têm deixado o clima bem tenso no Baenão. A dias da partida que pode sacramentar a despedida do Remo nesta temporada de 2016, o presidente do clube, André Cavalcante, fez um apelo por mais união dentro da cúpula azul.

Em entrevistas, os jogadores não negam a interferência dos atrasos salariais no desempenho do time em campo. Por sua vez, diretores admitem que a situação administrativa do clube está complicada, mas que os esforços estão sendo elevados para honrar os compromissos. A torcida tem sido chamada para gerar renda de bilheteria e ajudar a pagar os R$ 550 mil da folha salarial somente dos atletas. Cavalcante, porém, frisou que o mais importante é a cooperação entre os azulinos do clube.

'Estamos de portas abertas para resolver a situação complicada em que nos encontramos. Inclusive, Zeca Pirão e Antonio Miléo foram alguns dos que já nos procuraram para oferecer apoio. As pessoas precisam entencer que é hora de deixar nossos interesses pessoais e nossas vaidades de lado para focar no Clube do Remo. O que é importa é o Remo!', destacou.

Neste domingo (18), às 19h, o Clube de Periçá receberá o ameaçado de rebaixamento, América de Natal, com a missão de vencer e torcer para que o ASA não ganhe do ABC, em Natal, para poder seguir à segunda fase da competição. A partida será no Mangueirão, em Belém, e terá transmissão lance a lance pelo ORM News.